Actividades en la USAC complican el tránsito este viernes

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El congestionamiento afecta varios puntos de la ciudad capital.

Complicaciones de tránsito se registran este viernes 13 de marzo en varios puntos de la ciudad capital, principalmente en cercanías del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12.

Esto se debe a que "encapuchados" que indican pertenecer a dicha universidad, reducen carriles de ingreso a la misma por la avenida Petapa y en el Anillo Periférico, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Por lo tanto, se ve afectado un tramo de casi 1.5 kilómetros en el perímetro de la casa de estudios, "automovilistas molestos ya están en reclamo a los universitarios que participan en tradicional Huelga de Dolores 2026", agregó Montejo.

Tránsito paralizado en inmediaciones de la USAC.



: Fredy Hernández / Soy502 pic.twitter.com/2OsLrenvMl — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 13, 2026

Dentro de las instalaciones de dicha universidad hay presencia de cientos de estudiantes y otras personas, debido a conciertos de diferentes grupos musicales.

Se recomienda utilizar vías alternas para evitar mayor congestionamiento en estos sectores.