"Parece que soy el malo de la película" con Suárez, dice Koeman

El miércoles 23 de septiembre, a través de la cuenta de Twitter del Barcelona, se hizo oficial la salida del uruguayo Luis Suárez, tras seis años de pertenecer al club. Sin embargo, las críticas hacia el entrenador Ronald Koeman, no se hicieron esperar.

El capitán del Barcelona, Lio Messi, está siendo "un ejemplo", pese a la salida de su amigo Luis Suárez, de la que "parece que soy el malo de la película", afirmó Koeman este sábado.

En la rueda de prensa previa al estreno liguero del Barça, el domingo frente al Villarreal, en la tercera jornada del campeonato español, el técnico dio declaraciones respecto a la salida de Suárez.

“ Es normal que un jugador esté un poco triste cuando un amigo suyo se va después de tantos años que han vivido juntos", ” Ronald Koeman , entrenador Barcelona.

"Pero, lo más importante para mí es como ha sido Lio en los entrenos y en los partidos. Creo que ha sido un ejemplo para todos en sus entrenos, en su compromiso con club y con el equipo. No tengo ninguna duda sobre Lio en este sentido", añadió el nuevo técnico.

Pero con respecto a la salida del uruguayo, "parece que he sido el malo de la película y no es así, porque desde el primer día o después de mi llamada con Luis, he demostrado respeto por el jugador y la persona que es", explicó.

Koeman explicó que fue una decisión conjunta del club y del mismo Suárez, en la perspectiva de hacer cambios en el club.

"Se nota que hay gente muy joven que va a tener posibilidades, con Luis nos respetamos, hemos hablado claramente sobre su futuro", añadió el entrenador holandés, que también ha visto partir a Arthur, Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

“ Al final se fue al Atlético y le deseo toda la suerte del mundo ” Ronald Koeman entrenador Barcelona

Cuestionado por la posible llegada de refuerzos, cuando suenan nombres como Memphis Depay (Lyon). o Lautaro Martínez (Inter de Milán), Koeman consideró que "nada está descartado".

"Creo que un equipo como Barcelona siempre está mirando jugadores para mejorar la plantilla y esta temporada es igual que otros años", añadió, aunque dijo que si la delantera se queda con jugadores como Griezmann, Messi, Ansu Fati o Dembélé, "está bien".

