Entre lágrimas, Luis Suárez se despide del Barcelona

El delantero Luis Suárez se despidió este jueves del Barcelona por medio de un acto especial y una conferencia virtual en la que el uruguayo no pudo contener las lágrimas apenas inició a hablar.

"El Pistolero" tuvo palabras de agradecimiento hacia la entidad blaugrana que lo fichó en 2014, a pesar de protagonizar un incidente en el Mundial de Brasil 2014, y llegar a convertirse en el tercer máximo goleador del Barcelona.

#LuisSuarez el atacante uruguayo apenas empezó a despedirse del Barcelona y la tristeza no le permitía hablar. @soy_502 pic.twitter.com/i0Zn7hngzH — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) September 24, 2020

"Llegar acá es un sueño hecho realidad. Creo que hasta los números y los momentos que llegué no me los imaginaba, es algo que no te lo planeas. En el Barcelona tenés que rendir al máximo, nunca sabes cuánto tiempo podés rendir, así que tengo que estar orgulloso de haber durado tanto, me puedo ir satisfecho de seis años maravillosos", explicó Suárez luego de tranquilizarse.

@LuisSuarez9: "Nunca imaginé que conseguiría lo que he conseguido. Me voy muy orgulloso"



EN DIRECTO en BarçaTV+

▶ https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/0fGp7WZyMg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

El Barcelona se despide de Luis Suárez con mensajes en Twitter

Asimismo, dio a conocer que al conocer que el Barcelona no contaba con él para la siguiente temporada. Luis dijo que pidió poder entrenar hasta encontrar un nuevo destino y que se confirmó oficialmente hace unas horas para irse al Atlético de Madrid.

"Yo ya me lo imaginaba, cuando recibí la llamada del entrenador (Ronald Koeman). Yo ya lo había aceptado luego de ver los reportes de la prensa, uno no es ajeno", resaltó.

⚽ Luis Suárez, sobre si tiene algo que reprocharse tras su salida del Barça



️ "¿A mí? ¿O a...?"



Sigue la rueda de prensa en directo: https://t.co/ZSu4EspGHe pic.twitter.com/WfQS8qWlxE — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 24, 2020

Suárez tuvo muchos agradecimientos hacia los aficionados que desde su llegada lo apoyaron de principio a fin.

@LuisSuarez9: "Me llevo muchísimos momentos que quedaran en el recuerdo. Ha sido increíble"



EN DIRECTO en BarçaTV+

▶ https://t.co/dR9rBHewOI pic.twitter.com/fi5PfzXasx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

"Sé que hay mucha gente que estará dolida por la forma de esta despedida, pero a ellos agradecerles todo lo bueno durante estos seis años", resaltó.

Durante las seis temporadas que estuvo en Barcelona, Luis Suárez marcó 198 goles en 283 partidos oficiales y alcanzó 13 trofeos vestido de blaugrana.