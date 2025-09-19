Ligan a proceso a una pareja acusada del secuestro de una niña

-

Por el momento, ambos fueron enviados a prisión mientras se realizan las investigaciones.

German Cervando Pérez Pérez, de 32 años, y su esposa Helen Andrea Mishel Raquel Jochola, de 25, fueron ligados a proceso por el delito de plagio o secuestro en contra de una menor de nueve años, en la aldea El Llano, en el municipio de Zaragoza, del departamento de Chimaltenango.

"La Fiscalía contra Secuestros, presentó indicios suficientes y logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno de Sacatepéquez ligara a proceso a la pareja, quienes también fueron enviados a prisión preventiva, mientras se realizan las investigaciones del crimen", informó Maria José Mansilla, portavoz del Ministerio Público (MP).

Según las investigaciones, la pareja exigía Q2 millones por la liberación de la menor, quien fue rescatada durante un operativo liderado por el MP y el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), en la aldea Buena Vista, zona 8 de Chimaltenango, en donde también se logró la captura de los secuestradores.

El juez, otorgó a la fiscalía un plazo de tres meses para finalizar la investigación y programó la próxima audiencia para el 19 de diciembre del presente año y la audiencia de etapa intermedia para el 12 de enero de 2026, detalló Mancilla.