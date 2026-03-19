Pareja muere cuando iba de compras

Las víctimas regresaban de realizar unas compras cuando ocurrió la tragedia.
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Una pareja fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su vivienda, tras realizar compras en el centro de La Democracia, en Escuintla.
El ataque ocurrió en la ruta hacia el parcelamiento Velazquitos, donde las víctimas, que se conducían en una motocicleta, quedaron sin vida uno junto al otro sobre la calle de terracería.
Según testigos, ambos fueron interceptados por hombres armados que dispararon desde otra moto sin detener la marcha, versión que se investiga, al igual que la identidad de los fallecidos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen acordonada el área, a la espera de la llegada del Ministerio Público.