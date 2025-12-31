La pareja que murió en un ataque armado cerca del Lago de Amatitlán

Ambos estaban en el lugar cuando fueron sorprendidos por sujetos desconocidos.
Un ataque armado se registró la tarde del martes 30 de diciembre en el interior de una caseta ubicada en la Calle Real, cerca del Lago de Amatitlán.
En el hecho murieron tres personas, quienes presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Dos de las víctimas fueron identificadas como Izza Aguilar y su pareja, Estuardo Montes. La tercera víctima es una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien hasta ahora no había sido identificada.
Según varios testigos, Aguilar laboraba en un centro de salud de la localidad, al igual que la otra mujer que aún no ha sido identificada.
El ataque generó alarma entre comerciantes y transeúntes debido a que se trata de un área considerada turística y de constante movimiento, especialmente durante fines de semana.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para preservar la escena, mientras fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios que permitan establecer el motivo del crimen y dar con los responsables.