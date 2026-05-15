Pareja sobrevive tras caer vehículo a un río en Zacualpa

- El accidente sucedió cuando vehículo en el que se conducían cayó desde un puente hacia un río. OTRAS NOTICIAS: Hombre muere en ataque armado tras discusión de tránsito en Mixco Un percance vial se reportó durante la madrugada de este viernes 15 de mayo en Quiché, donde dos personas sobrevivieron al fuerte accidente. Se trata de una pareja por razones desconocidas, cayó desde un puente hacia un río en el municipio de Zacualpa, informaron cuerpos de socorro. El automóvil cayó desde un puente hacia un río; los ocupantes sobrevivieron con múltiples golpes. (Foto: CVB) Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, explicó que los rescatistas descendieron hasta el lugar donde quedó el automóvil siniestrado y lograron rescatar con vida a un hombre y una mujer que sufrieron lesiones durante el percance. Ambos recibieron atención prehospitalaria en el lugar debido a los golpes y traumas que presentaban en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital de Quiché para una evaluación médica más detallada. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: CVB) De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento no se ha establecido la identidad de las víctimas y se realizan las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó que el carro se precipitara al río.