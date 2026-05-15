Así estará el tránsito este viernes 15 de mayo

Este viernes marca el fin de la semana, que coincide con distintas actividades y con la quincena del mes de mayo.
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Este viernes 15 de mayo, se prevé un aumento en la movilidad y carga vehicular en distintos sectores de la ciudad.
En la zona 6 y áreas aledañas se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas debido al desarrollo de un concierto.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda respetar las señales de tránsito y utilizar los espacios autorizados para estacionarse a quienes asisten a este evento.