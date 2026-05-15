Así estará el tránsito este viernes 15 de mayo

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Este viernes marca el fin de la semana, que coincide con distintas actividades y con la quincena del mes de mayo.

Este viernes 15 de mayo, se prevé un aumento en la movilidad y carga vehicular en distintos sectores de la ciudad.

En la zona 6 y áreas aledañas se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas debido al desarrollo de un concierto.



“No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde estás, si no te hubieras ido, sería tan feliz”.



Este viernes, Don Buki, estará en la zona 6, prepárese por favor porque el impacto en bulevar La… pic.twitter.com/N7jltHsEuV — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 14, 2026

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda respetar las señales de tránsito y utilizar los espacios autorizados para estacionarse a quienes asisten a este evento.

