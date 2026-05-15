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Así estará el tránsito este viernes 15 de mayo

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de mayo de 2026, 08:25
Se espera mayor circulación de conductores durante la tarde de este viernes. (Foto: captura de video)

Se espera mayor circulación de conductores durante la tarde de este viernes. (Foto: captura de video)

Este viernes marca el fin de la semana, que coincide con distintas actividades y con la quincena del mes de mayo.

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Este viernes 15 de mayo, se prevé un aumento en la movilidad y carga vehicular en distintos sectores de la ciudad.

En la zona 6 y áreas aledañas se espera mayor movilidad desde las 14:00 horas debido al desarrollo de un concierto.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda respetar las señales de tránsito y utilizar los espacios autorizados para estacionarse a quienes asisten a este evento. 

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