Conductora termina sobre un auto tras fuerte impacto en El Naranjo (video)

La víctima resultó con heridas tras chocar contra el auto.
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Un accidente quedó registrado esta mañana de viernes 15 de mayo sobre el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco.
Una mujer que iba a bordo de su motocicleta impactó contra un auto que transitaba sobre la vía.
De acuerdo a las imágenes publicadas en redes sociales, la conductora cayó sobre el auto tras el choque.
Varias personas que transitaban por el sector se acercaron para auxiliarla.
Según testigos, la víctima resultó con varios golpes, por lo que llamaron a los socorristas.
Estas son las imágenes:
Hasta ahora se desconocen los detalles del percance.