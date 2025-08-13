PSG viene de atrás y se corona Supercampeón de Europa, en los penales ante Spurs

-

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en la tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia).

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino Crisitan "Cuti" Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Kang-In Lee (85) y al portugués Goncalo Ramos (90+4).

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha, pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel, uno atajado por el debutante Lucas Chevalier.

El arquero francés llegó para ser el reemplazo de Gianluigi Donnarumma, quien ya busca nuevos horizontes, pues Luis Enrique no lo toma en cuenta para la campaña venidera.

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.

Los parisinos habían disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.

Mientras que el Tottenham no había jugado nunca la Supercopa europea, que vio escaparse de sus manos en el partido que suponía el estreno oficial de su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank, con el que los Spurs esperan resurgir tras una temporada para el olvido en Premier League.