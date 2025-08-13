París SG y Tottenham se juegan la corona de supercampeón

-

Recién estrenado el trono europeo, el París SG no quiere compartir poder con el Tottenham, que le desafiará este miércoles (1:00 p.m.) en Udine en la Supercopa de Europa, un torneo menor, pero que aporta prestigio al vencedor.

Todos los grandes clubes del continente la tienen en su vitrina: Real Madrid (récord con 6 títulos), Barcelona, Milan, Liverpool, Bayern Múnich, Ajax, Juventus, Manchester United.

El ambicioso campeón francés quiere copiar al Manchester City, el otro "nuevo rico" del futbol europeo que se proclamó supercampeón en 2023.

El PSG ya disputó esta Supercopa, que tradicionalmente da el pistoletazo inicial a la nueva temporada europea, en 1996, entonces como campeón de la Recopa, pero el equipo cayó goleado 6-1 por la Juventus de Zidane.

Vienen heridos

Ejercer un poder absoluto en el futbol actual es muy complicado, como ya se encargó de recordar el Chelsea al PSG ganándole por 3-0 la final del Mundial de Clubes en julio pasado.

Esa derrota "es buena para nosotros de cara a la próxima temporada, para seguir humildes", llegó a decir el presidente parisino Nasser al-Khelaifi tras perder la corona mundial.

Sin llegar al derroche de otros grandes del futbol inglés, el Tottenham se ha gastado unos 170 millones de dólares para olvidar la desastrosa temporada pasada, en la que los Spurs quedaron en la 17ª posición de la Premier League.

La victoria en la Europa League, el primer título de los londinenses desde la Copa de la Liga en 2008, fue la única alegría para los Spurs, que gracias a ella disputarán la Supercopa y la próxima Champions.