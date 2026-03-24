Paro de buses afecta a usuarios en Mixco este martes

Desde las primeras horas de este 24 de marzo, los vecinos del sector realizaron largas filas para abordar transportes y dirigirse a sus destinos.
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Este martes, decenas de personas sufrieron complicaciones para transportarse a sus labores cotidianas, puesto que desde las 5:15 de la mañana, los vecinos se concentraron en la parada del kilómetro 17 de la Ruta Interamericana, para poder abordar cualquier vehículo que les permita llegar a sus trabajos y centros de estudio.
La suspensión del servicio responde a la inconformidad de pilotos ante el aumento en los precios de los combustibles. Esta situación dejó a decenas de usuarios sin una opción de transporte viable hacia puntos clave como el Obelisco, zona 1, El Naranjo y la interconexión con zona 7.
Ante la escasez de unidades, el lunes recién pasado se reportó el incremento en el pasaje de taxis colectivos no autorizados, cuyos conductores cobraban hasta Q15 por pasajero. No obstante, autoridades municipales informaron que dicha tarifa está prohibida.
En supervisión
Maynor Espinoza, portavoz municipal, confirmó que los paros persisten este martes y señaló que el alcalde Neto Bran ordenó mantener la tarifa máxima en Q10.
Además, indicó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) supervisa los puntos de abordaje para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar cobros excesivos.