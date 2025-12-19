Oficinas del IGSS y SAT permanecerán cerradas durante este fin de año

Ambas instituciones permanecerán cerradas durante las fechas de fin de año.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció que el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 las oficinas administrativas y consultas externas permanecerán cerradas.
Asimismo, informó que las citas ya programadas serán recalendarizadas. Las emergencias y clínicas de 24 horas atenderán con normalidad.
Por otro lado, las oficinas de la Superitendencia de Administración Tributaria (SAT) también permanecerán cerradas los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre.
Reanudando labores el 2 de enero del 2026.