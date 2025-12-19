Versión Impresa
Oficinas del IGSS y SAT permanecerán cerradas durante este fin de año

  • Por Jessica González
19 de diciembre de 2025, 09:57
Las oficinas de ambas instituciones permanecerán cerradas. (Foto: archivo/Soy502)

Ambas instituciones permanecerán cerradas durante las fechas de fin de año.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció que el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 las oficinas administrativas y consultas externas permanecerán cerradas.

Asimismo, informó que las citas ya programadas serán recalendarizadas. Las emergencias y clínicas de 24 horas atenderán con normalidad.

Por otro lado, las oficinas de la Superitendencia de Administración Tributaria (SAT) también permanecerán cerradas los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre.

Reanudando labores el 2 de enero del 2026.

