Obligaciones fiscales en línea: Use la Agencia Virtual de la SAT

-

La sede de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Zacapa ofrece servicios esenciales para contribuyentes, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Cómo hacer el traspaso de vehículo en línea en la SAT

Conozca cómo actualizar RTU en línea utilizando la Agencia Virtual, los detalles clave del pago IVA pequeño contribuyente y régimen general, y la información más reciente sobre el Impuesto de Circulación 2026 (Acuerdo 18-2025 SAT). Mantener sus datos fiscales al día fortalece la formalidad y facilita todos sus trámites tributarios.





La SAT de Zacapa recibe a ciudadanos que buscan mantener al día su RTU y demás obligaciones fiscales. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Si necesitas realizar trámites tributarios, la sede de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la cabecera departamental de Zacapa ofrece servicios esenciales, como la actualización del Registro Tributario Unificado (RTU), el pago del IVA y consultas sobre el Impuesto de Circulación de Vehículos.

El personal brinda acompañamiento para que los usuarios puedan cumplir sus obligaciones sin contratiempos.

Uno de los trámites más frecuentes es la actualización del RTU, necesaria para mantener vigente la información fiscal. Para gestionarlo, el contribuyente debe tener su Número de Identificación Tributaria (NIT) y contar con una Agencia Virtual activa. Desde esta plataforma se pueden modificar dirección y datos personales.





La SAT de Zacapa brinda acompañamiento para facilitar gestiones tributarias a los contribuyentes. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Quienes no tienen negocio inscrito deben seleccionar la opción "sin obligaciones tributarias" para evitar cargas fiscales incorrectas. Además, se solicita adjuntar una factura reciente de teléfono o internet para validar la dirección fiscal. En caso de poseer un negocio, se registran dos direcciones: la fiscal —donde reside el propietario— y la comercial —donde opera la empresa—; ambas respaldadas con sus respectivas facturas, explicó el auditor Vianney Portocarrero.

En cuanto a impuestos, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) también forma parte de los servicios disponibles.

Este tributo aplica a bienes y servicios y en Guatemala opera bajo dos regímenes: el de pequeños contribuyentes, que pagan el 5 % de lo facturado cada mes, y el régimen general, que tributa el 12 % sobre ventas y compras vinculadas a la actividad económica.





Personal de la SAT orienta a los usuarios sobre los requisitos para actualizar su información fiscal. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El pequeño contribuyente debe presentar mensualmente el formulario SAT-2046, aunque sin derecho a crédito fiscal. En el régimen general sí se puede aplicar crédito cuando las compras superan las ventas, según lo establecido por la ley.

Respecto al Impuesto de Circulación de Vehículos, la SAT aprobó la tabla de valores imponibles para 2026 mediante el Acuerdo 18-2025 publicado en el Diario de Centro América. Si un modelo no aparece en la tabla, se utiliza el valor más cercano según características como cilindrada, potencia o combustible. Este impuesto debe pagarse antes del 31 de julio de cada año.





Vecinos ya no tienen que acercarse a la sede de la SAT para sus gestiones. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Especialistas recuerdan la importancia de mantener la información tributaria actualizada y cumplir con los pagos correspondientes, ya que esto facilita futuras gestiones, fortalece la formalidad del comercio y abre oportunidades para emprendedores.

La SAT también recuerda que todos estos trámites pueden realizarse en línea a través de la Agencia Virtual, para quienes prefieran evitar desplazamientos y agilizar sus gestiones.

