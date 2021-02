Varias piezas del motor derecho de un avión de pasajeros cayeron en pedazos sobre un vecindario en Colorado, Estados Unidos.

Algunos videos grabados por los residentes afectados muestran partes gigantes del Boeing 777 de United Airlines, que viajaba de Denver a Honolulu, Hawái.

En varios clips se aprecia cómo los pedazos del avión van cayendo. Sin embargo, las autoridades locales no reportan víctimas.

Una de las partes encontradas frente a la puerta de una casa. (Foto: Broomfield Police)

Una pasajera del vuelo grabó cómo la parte afectada iba en llamas y desprendiendo partes, mientras estaba en el aire, poco después de despegar.

More video coming in from United flight.



Can you even imagine. #9news pic.twitter.com/8FdeFLxret — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021

Algunos transeúntes en tierra, escucharon la explosión y no tardaron en sacar sus teléfonos para grabar.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN — Tyler Thal (@tgthal) February 20, 2021

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Las autoridades de la ciudad de Broomfield, que fue la afectada, pidieron a los vecinos que no tocaran las piezas si las encontraban y que las reportaran para recogerlas.

Wow! Mark Moskovics’ Ring camera caught the moment this piece of debris came crashing down in his neighborhood in Broomfield. You can also hear other pieces coming down off-screen @CBSDenver pic.twitter.com/bnQI4MVGSo — Conor McCue (@ConorMcCueTV) February 20, 2021

Este es el audio de auxilio captado desde el avión:

—AUDIO FROM COCKPIT—



Air traffic radio captured the moment United Pilots called out mayday as their engine failed over #Denver.



Plane landed safely, but scattered debris throughout the metro area.@CBSDenver https://t.co/yZnCNMbiQW pic.twitter.com/dKBTdPLFFK — Dillon Thomas (@DillonMThomas) February 20, 2021

Estas son las partes que cayeron ante los vecinos. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR: