Participa en la maratón de la Ciudad de Guatemala

La Municipalidad de Guatemala, por medio de la Unidad de Convivencia Social, invita a los guatemaltecos a participar el sábado 25 de abril en la carrera de 10K; y el domingo 23 de agosto para correr en la 21K y 42K, esta última siendo la maratón de la ciudad.

Cada una de las carreras contará con un proceso de inscripción previamente establecido. Los participantes recibirán un kit oficial, previo a los eventos. Dentro de la agenda se ha contemplado exposiciones deportivas para atender aspectos organizativos, logísticos y de preparación.

Además, se estarán otorgando premios a los primeros lugares de cada categoría en la 21K y 42K.

Los eventos deportivos planificados por la Municipalidad de Guatemala serán llevados a cabo gracias al apoyo de Banco Industrial.

“ En Banco Industrial hemos facilitado beneficios especiales, como preventa con Tarjetas Bi e inscripción a través de la plataforma Bi en Línea ” Barbara Soza , representante de mercadeo de Banco Industrial.

Más allá de la competencia atlética, estas carreras representan una apuesta estratégica por la salud, actividad física y convivencia ciudadana.

Las calles de la Ciudad de Guatemala se transformarán en espacios de encuentro familiar, integración social y orgullo urbano.

“ En 2026, en el marco de la celebración de los 250 años de la Ciudad de Guatemala, realizamos un paso histórico al realizar nuestra primera maratón oficial ” Ricardo Quiñonez , alcalde de la Ciudad de Guatemala.

Como en ediciones anteriores, la Municipalidad de Guatemala trabaja con el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito, Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos Municipales, garantizando la seguridad de los corredores.

La maratón de la Ciudad de Guatemala con estándares internacionales

Un elemento clave que respalda el nivel y la proyección internacional de estas competencias es que los recorridos de la media maratón y maratón cuentan con Certificación Internacional de Medición de Ruta AIMS / World Athletics.

Esto garantiza que las distancias cumplen exactamente con los estándares oficiales exigidos a nivel mundial, lo que permite que las marcas obtenidas sean válidas internacionalmente.

Esta certificación representa un paso fundamental dentro del proceso para postular el evento a la Etiqueta Básica de World Athletics, lo que permitirá que formen parte del Calendario Global de esta entidad.