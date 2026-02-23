Participa en la maratón de la Ciudad de Guatemala

Versión Impresa
  Por Redacción comercial
23 de febrero de 2026
(Fotografía cortesía: Municipalidad de Guatemala)

La Municipalidad de Guatemala, por medio de la Unidad de Convivencia Social, invita a los guatemaltecos a participar el sábado 25 de abril en la carrera de 10K; y el domingo 23 de agosto para correr en la 21K y 42K, esta última siendo la maratón de la ciudad.

Cada una de las carreras contará con un proceso de inscripción previamente establecido. Los participantes recibirán un kit oficial, previo a los eventos. Dentro de la agenda se ha contemplado exposiciones deportivas para atender aspectos organizativos, logísticos y de preparación.

Además, se estarán otorgando premios a los primeros lugares de cada categoría en la 21K y 42K.

Los eventos deportivos planificados por la Municipalidad de Guatemala serán llevados a cabo gracias al apoyo de Banco Industrial.

En Banco Industrial hemos facilitado beneficios especiales, como preventa con Tarjetas Bi e inscripción a través de la plataforma Bi en Línea
Barbara Soza
, representante de mercadeo de Banco Industrial.

Más allá de la competencia atlética, estas carreras representan una apuesta estratégica por la salud, actividad física y convivencia ciudadana.

Las calles de la Ciudad de Guatemala se transformarán en espacios de encuentro familiar, integración social y orgullo urbano.

En 2026, en el marco de la celebración de los 250 años de la Ciudad de Guatemala, realizamos un paso histórico al realizar nuestra primera maratón oficial
Ricardo Quiñonez
, alcalde de la Ciudad de Guatemala.

Como en ediciones anteriores, la Municipalidad de Guatemala trabaja con el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito, Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos Municipales, garantizando la seguridad de los corredores.

La maratón de la Ciudad de Guatemala con estándares internacionales

Un elemento clave que respalda el nivel y la proyección internacional de estas competencias es que los recorridos de la media maratón y maratón cuentan con Certificación Internacional de Medición de Ruta AIMS / World Athletics.

Esto garantiza que las distancias cumplen exactamente con los estándares oficiales exigidos a nivel mundial, lo que permite que las marcas obtenidas sean válidas internacionalmente.

Esta certificación representa un paso fundamental dentro del proceso para postular el evento a la Etiqueta Básica de World Athletics, lo que permitirá que formen parte del Calendario Global de esta entidad.

