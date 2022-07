Rubí recibió mensajes de apoyo de sus fans, pero no de todos los críticos

Rubí interpretó "Te aprovechas" luego de las críticas de los jueces en cada concierto, esta vez fue felicitada por su empeño.

OTRS NOTICIAS: Rubí fue destrozada por los críticos tras su presentación contra Zunio

La famosa influencer fue apoyada en redes sociales y ahora tiene a sus "Rubilievers", quienes le enviaron las mejores vibras para su presentación.

Ya en escena, la alumna se sintió cómoda y se dejó llevar, al parecer esta noche gustó más e incluso mejoró su expresión.

Esto fue destacado por los jueces, incluso Lolita Cortés le dio palabras de aliento para seguir en el proyecto y aprovechar el apoyo del público.

"Hoy eres otra en comparación con la que vi el ayer, me encanta como te vez ahora y creo que por aquí puede ser", dijo además, "Me encanta tu perseverancia, eres una persona que no se encuentra dentro de su grupo de amistades, y que cada que sube al escenario sabe que ahí pertenece".

Sin embargo Villalobos no opinó lo mismo: "Evidentemente no naciste con el don como te dije...que bueno que tienes Rubilievers porque en México nos da porque nos gusten los perdedores", fueron sus dolientes palabras... Además agregó lo que le ha repetido en varias ocasiones: "lo que talento no da, ensayo no presta".

