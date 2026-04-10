¡Misión Cumplida! Orion Integrity regresa a Tierra desde la Luna

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La misión "Artemis II" amerizó a la tierra luego de 10 días de sobrevuelo de la Luna con el fin de realizar estudios.

EN CONTEXTO: Dónde ver el regreso de la misión Artemis II de la Luna

La tripulación de la cápsula Orión regresa a la Tierra tras rodear la Luna y la NASA en un emocionante viaje en modo desconectado, logrando que la propia Luna enviara Orión a casa.

El proceso de 20 minutos antes del contacto con la atmósfera, alcanzando una velocidad máxima de 23,864 millas por hora (unos 10.7 km/s).

Especialistas y entusiastas vieron la transmisión especial de la NASA con muchos sentimientos, el módulo de servicio se encuentra flotando en San Diego, California.

Orión Integrity se tardó 13 minutos en entrar, con una desconexión de 6 minutos mientras ingresaba en la atmósfera, el momento más delicado de la operación de regreso.

Construida por Lockheed Martin Corp. de la misión Artemis II, los cuatro astronautas pasaron por detrás de la Luna en un viaje que vatió récords comparado al hecho en los años 60, más de 50 años.

La Tierra desde la ventana.

El resplandor de la Tierra se apreció poco a poco desde la ventana, Luego la nave se desconectó por 6 minutos, mientras los encargados de los controles no podían conversar con el crew.

Foto: Oficial.

"Te escuchamos claro y fuerte", dijo el comandante de la misión Artemis II de la NASA es Reid Wiseman tras pasar este delicado momento con el aplauso de los controladores. La imagen se recuperó y se pudo apreciar el momento en el que los paracaídas se desprendieron permitiendo que la nave amerizara (cayera en mar abierto).

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