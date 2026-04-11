"Travieso" el gato que viaja en un trailer por toda Guatemala (Video)

Un gato llamado Travieso es la sensación de las redes sociales por acompañar a su dueño en un tráiler, viajando por toda Guatemala.
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El pequeño felino con rayas grises va de copiloto y roba el corazón de varios compañeros de camino, que abordan al piloto para conocerlo y tomarse fotografías con él.
Al ritmo de "Lobo domesticado" de Joan Sebastian, las aventuras del gatito Travieso se hacen virales.
Trabajadores y transeúntes que siguen la cuenta "Guerrillero 303" buscan al gatito para conocerlo y llenarlo de mimos, dándole hasta obsequios.
El gato acompaña al trailero de día y de noche y se han convertido en inseparables.
Al parecer el gatito solía visitar el trailer cuando estaba estacionado, en una publicación, "Guerrillero 303" mostró al pequeño echado cerca del timón y alguien escribió "hermoso ese bebé", él contestó "Pero muy travieso", describiendo que molestaba mucho, a partir de ahí, Travieso vive experiencias diferentes todos los días.
"Aquí viene mi ayudante, ahora tengo una compañía, el muchacho este, el viajero", dijo después de presentarlo. Sus videos no pasan desapercibidos. Su cuenta aquí.
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