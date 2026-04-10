“Idôle House” llega a Guatemala con experiencia inmersiva

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Perfumerías Fetiche inauguró en Guatemala Idôle House, un espacio innovador de la marca Lancôme que ha sido presentado anteriormente en ciudades como París, Nueva York, Panamá y Perú.

La experiencia estará disponible por tiempo limitado en el Centro Comercial Miraflores, donde permanecerá durante tres meses, ofreciendo a los visitantes una propuesta enfocada en belleza, innovación y conexión con la marca.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Ubicada en este centro comercial, Idôle House busca acercar a los guatemaltecos al universo Lancôme a través de un recorrido inmersivo guiado por expertos, donde podrán conocer y probar distintos productos del portafolio.

El espacio integra categorías como perfumería, maquillaje y cuidado de la piel, con un enfoque en bienestar y belleza integral.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Una experiencia inmersiva de belleza

Concebida como un punto de encuentro para conectar, crear y celebrar, Idôle House invita a vivir la belleza de forma única. Se trata de un entorno visual e interactivo, donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia personalizada y memorable.

Durante su permanencia en Guatemala, este espacio se posiciona como un destino para descubrir fragancias, explorar tendencias de maquillaje y encontrar rutinas de skincare, en un formato dinámico donde constantemente habrá nuevas actividades.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Lanzamiento de nueva fragancia

Dentro de esta experiencia, Lancôme presenta en Guatemala su nueva fragancia Idôle Peach'n Roses L'Eau de Parfum Fruitée, una propuesta que combina notas dulces y frescas.

Esta fragancia pertenece a la familia floral afrutada y destaca por su composición:

Notas de salida: acorde de bayas rojas

acorde de bayas rojas Notas de corazón: melocotón Orpur

melocotón Orpur Notas de fondo: absoluto de Rosa Damascena

El perfume busca transmitir una sensación vibrante y envolvente, combinando la dulzura del melocotón con la intensidad floral de la rosa.

Además, esta fragancia tiene como imagen a la artista Olivia Rodrigo, quien forma parte de la comunicación global de la colección Idôle.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Master Class y actividades

Durante los tres meses que la Casa Idôle estará en Guatemala, se realizarán Master Class impartidas por expertas invitadas, quienes compartirán conocimientos sobre el uso de productos, tendencias y rutinas de belleza.

Los espacios para estas actividades son limitados y requieren reserva previa a través de WhatsApp al 5100-2376.

Los interesados también pueden consultar el calendario de talleres en las redes sociales o sitio web de Perfumerías Fetiche.