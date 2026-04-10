“Idôle House” llega a Guatemala con experiencia inmersiva

Perfumerías Fetiche inauguró en Guatemala Idôle House, un espacio innovador de la marca Lancôme que ha sido presentado anteriormente en ciudades como París, Nueva York, Panamá y Perú.
La experiencia estará disponible por tiempo limitado en el Centro Comercial Miraflores, donde permanecerá durante tres meses, ofreciendo a los visitantes una propuesta enfocada en belleza, innovación y conexión con la marca.
Ubicada en este centro comercial, Idôle House busca acercar a los guatemaltecos al universo Lancôme a través de un recorrido inmersivo guiado por expertos, donde podrán conocer y probar distintos productos del portafolio.
El espacio integra categorías como perfumería, maquillaje y cuidado de la piel, con un enfoque en bienestar y belleza integral.
Una experiencia inmersiva de belleza
Concebida como un punto de encuentro para conectar, crear y celebrar, Idôle House invita a vivir la belleza de forma única. Se trata de un entorno visual e interactivo, donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia personalizada y memorable.
Durante su permanencia en Guatemala, este espacio se posiciona como un destino para descubrir fragancias, explorar tendencias de maquillaje y encontrar rutinas de skincare, en un formato dinámico donde constantemente habrá nuevas actividades.
Lanzamiento de nueva fragancia
Dentro de esta experiencia, Lancôme presenta en Guatemala su nueva fragancia Idôle Peach'n Roses L'Eau de Parfum Fruitée, una propuesta que combina notas dulces y frescas.
Esta fragancia pertenece a la familia floral afrutada y destaca por su composición:
- Notas de salida: acorde de bayas rojas
- Notas de corazón: melocotón Orpur
- Notas de fondo: absoluto de Rosa Damascena
El perfume busca transmitir una sensación vibrante y envolvente, combinando la dulzura del melocotón con la intensidad floral de la rosa.
Además, esta fragancia tiene como imagen a la artista Olivia Rodrigo, quien forma parte de la comunicación global de la colección Idôle.
Master Class y actividades
Durante los tres meses que la Casa Idôle estará en Guatemala, se realizarán Master Class impartidas por expertas invitadas, quienes compartirán conocimientos sobre el uso de productos, tendencias y rutinas de belleza.
Los espacios para estas actividades son limitados y requieren reserva previa a través de WhatsApp al 5100-2376.
Los interesados también pueden consultar el calendario de talleres en las redes sociales o sitio web de Perfumerías Fetiche.