Guatemalteca Cynthia Ayerdi se prepara para el espacio

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La guatemalteca Cynthia Ayerdi se prepara para asistir al "United Space School 2026"

Cada año un grupo de 50 estudiantes logra formar parte de este programa internacional que se celebra en Houston Texas, respaldado por expertos de la industria aeroespacial, incluyendo profesionales vinculados a NASA.

Foto: USS Guatemala.

Durante 2 semanas los participantes desarrollan habilidades en ingeniería, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas, simulando el entorno real de la industria espacial.

USS no solo es una experiencia académica intensiva, sino también una plataforma que conecta a jóvenes con una red global de futuros líderes en ciencia y tecnología. El objetivo de este encuentro es trabajar de manera colaborativa en el diseño de una misión tripulada a Marte.

La selección de Cynthia Ayerdi

La guatemalteca pasó por una evaluación en donde participan personas de todo el mundo donde se toma en cuenta la excelencia académica.

Un total de 20 guatemaltecos participaron y Ayerdi fue seleccionada con un ensayo en inglés titulado "16 Psyche. Un pequeño paso hacia el futuro", enfocado en la exploración espacial, además de un proceso de entrevistas y demostrar conocimientos en ciencias, matemáticas e ingeniería.

La experiencia USS abre puertas a oportunidades únicas, especialmente en el acceso a universidades de alto nivel en Estados Unidos.

Foto: USS Guatemala.

USS Guatemala

La oportunidad de que Cynthia demostrar su talento se da con el apoyo de "USS Guatemala", iniciativa que busca identificar, preparar y apoyar a estudiantes guatemaltecos con alto potencial para representar al país en United Space School.

Fue fundada en 2022 por Daphnne Juárez Urrutia, primera seleccionada guatemalteca en el programa espacial. USS Guatemala tiene como objetivo facilitar el acceso a oportunidades internacionales en ciencia y tecnología, acompañando a los estudiantes durante todo su proceso: desde la preparación de sus documentos de aplicación hasta su participación en el programa y sus aplicaciones universitarias posteriores.

Cada año USS Guatemala lanza una convocatoria gratuita para que jóvenes de toda Guatemala sean parte del programa de mentorías que incluye charlas con expertos, talleres, creación y revisión de materiales de aplicación y entrevista piloto, indispensable para la aplicación formal al programa United Space School.

Logros de Cynthia Ayerdi

La joven de 17 años cursa su último año de secundaria en el Colegio Suizo Americano, con enfoque en Ciencias de la Computación. Destaca como ajedrecista de alto nivel, siendo una de las jugadoras más fuertes del país y participando en competencias centroamericanas y del Caribe.

Medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Matemática (2024).

Foto: USS Guatemala.

Medallas de oro y bronce en diferentes torneos nacionales e internacionales de Ajedrez.

Beca internacional PASCH-Jugendkurs del Goethe Institut en Alemania.

Desea especializarse en ingeniería aeroespacial, es amante de las matemáticas, física y exploración espacial.