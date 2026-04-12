Agustín Maziero y Antigua golpean a los rojos antes del clásico

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Un solo tiro a portería fue suficiente para que Antigua siguiera en pleno ascenso y derrotara 1-0 a Municipal, en un partido que se retrasó hora y media por falta de energía eléctrica en las torres de iluminación del estadio Pensativo.

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El partido tardó en empezar, pero el gol llegó rápido, apenas al minuto 5. Fue un golazo. Héctor Prillwitz filtró a Óscar Santis a la espalda de José Morales. "Lelito" ganó línea de fondo y levantó un centro perfecto para que Agustín Maziero llegara en completa soledad para cabecear y celebrar.

El gol y un tiro desviado de Kevin Macareño, al 86, fue lo único en ofensiva del equipo aguacatero. Suficiente para sumar su quinto triunfo en seis presentaciones.

Con uno menos

El equipo de Mauricio Tapia tuvo que defender el gol de Maziero desde el minuto 54 porque sufrió la expulsión de José Rosales. Esto luego que se barrió de forma inapropiada y lesionó en el tobillo derecho al cubano Yunior Pérez, quien tuvo que abandonar la cancha en camilla.

Con uno menos, el guardameta Luis Morán fue quien se convirtió en figura, sobre todo, en una doble atajada, al 82, cuando le sacó un cabezazo a Nicolás Samayoa y otro a José Martínez en una misma acción. Antes, al 67, ya le había ganado un mano a mano al "Flaco".

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Antigua Municipal

Jornada 8 | Segunda Vuelta

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El jutiapaneco ingresó al inicio de la segunda mitad para que los rojos tuvieran un referente de área, algo que de lo que adolecieron en la primera parte, en la que no generaron opciones de gol.

Los visitantes fueron dueños del balón en la segunda parte y se cansaron de llegar a la portería local, pero no fueron contundentes y sumaron su segundo partido consecutivo sin triunfo, tras haber empatado con Cobán Imperial la fecha anterior. Ahora se viene el Clásico ante Comunicaciones el próximo miércoles en El Trébol.

Antigua ascendió a la cuarta posición (30 puntos) y relegó a los rojos a la quinta (29).