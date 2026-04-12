¡Última hora! EE.UU. no logra acuerdo con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, confirmó que las negociaciones con Irán no prosperaron.
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Tras una jornada de negociaciones en la ciudad de Islamabad, Pakistán, entre Estados Unidos e Irán, no se lograron acuerdos, confirmó el vicepresidente del primer país en mención, JD Vance.
Durante un video emitido desde la cuenta oficial en X de la Casa Blanca, el vicemandatario explicó que sostuvieron varias discusiones sustantivas con los iraníes. "Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más que para los Estados Unidos de América", refirió.
Agregó: "la realidad es simple: necesitamos ver un compromiso claro de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente", especificó al dar a conocer el resultado de las negociaciones.
El funcionario estadounidense agregó que lo anterior es el objetivo central del presidente de los Estados Unidos. Y" eso es lo que hemos tratado de lograr mediante estas negociaciones".
Minutos antes, el presidente Donald Trump dejó entrever el resultado: "pase lo que pase, nosotros ganamos. No importa lo que ocurra, ganamos", respecto al conflicto entre dicho país en Irán.