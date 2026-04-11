Scheffler reacciona en Augusta, pero McIlroy mantiene el liderato del Masters

-

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del ranquin mundial, firmó este sábado una brillante tercera ronda en el Masters de Augusta, aunque todavía se mantiene a distancia del líder, el norirlandés Rory McIlroy.

OTRAS NOTICIAS: Alejandra Higueros y César Aguilar sellan boleto a los próximos JCC

McIlroy, vigente campeón del torneo, inició el fin de semana con una ventaja de seis golpes sobre sus perseguidores, una diferencia poco habitual en el ecuador de uno de los torneos más emblemáticos del golf. Sin embargo, esa distancia comenzó a reducirse tras los primeros ocho hoyos de la jornada del sábado.

Aun así, el europeo conserva un margen de tres golpes sobre el irlandés Shane Lowry, el estadounidense Cameron Young y el chino Haotong Li, quienes se mantienen en la pelea por el liderato.

Fighting his way back into the mix



Scottie Scheffler ties the low round of the week with a 65 in the third round @TheMasters. pic.twitter.com/BK0cFasQCF — PGA TOUR (@PGATOUR) April 11, 2026

Lowry protagonizó uno de los momentos más destacados del día al lograr un espectacular hoyo en uno en el hoyo 6, con un golpe de salida de 174 metros. El irlandés, que ya había conseguido un ace en 2016, se convierte así en el único golfista en la historia del torneo en registrar más de uno en su carrera.

Con un acumulado de 12 bajo par, McIlroy aspira a revalidar el título y unirse a una lista selecta de campeones que lograron defender la chaqueta verde, entre ellos Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods.

Por su parte, Scheffler se metió nuevamente en la contienda tras entregar una tarjeta de 65 golpes (-7), con la que escaló 18 posiciones en la clasificación y redujo la diferencia a cinco golpes, luego de dos primeras rondas discretas. Este domingo se definirá al campeón en Augusta, con varios aspirantes aún en carrera.