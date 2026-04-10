¿Vale la pena La Oficina o es otra copia de The Office?

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"La Oficina", la adaptación mexicana de The Office, llegó a Prime Video y en menos de un mes ya se confirmó segunda temporada. Su rápida aceptación reabre una pregunta clave: ¿qué hace realmente graciosa a una serie?

Más que una simple comedia de oficina, este formato, replicado en múltiples países, convierte un entorno cotidiano (computadoras, jefes, empleados) en un laboratorio del absurdo.

¿Por qué The Office funciona en todo el mundo?

El éxito global del formato no radica en copiar historias, sino en adaptar el humor a cada cultura.

Dos versiones marcan el estándar:

The Office (Reino Unido) la original

The Office (Estados Unidos) la más popular

Ambas parten del mismo concepto, pero generan risa por caminos completamente distintos. Lo interesante no es solo comparar versiones, sino entender cómo cada una refleja su contexto social a través del humor. Porque si algo deja claro esta nueva propuesta es que lo que hace reír a una sociedad dice mucho sobre cómo se entiende a sí misma.

El origen: la incomodidad como comedia

La versión británica, creada por Ricky Gervais, introdujo un tipo de humor que no buscaba la risa inmediata, sino la incomodidad. El tipo de jefe que encarna en esta versión, David Brent, no es carismático ni entrañable. Es, en muchos momentos, difícil de soportar.

El personaje de David Brent representa:

Fracaso social evidente

Silencios incómodos

Falta total de autoconciencia

El resultado: una risa casi involuntaria, incómoda, incluso evasiva.

En otros contextos, estos elementos podrían provocar rechazo de parte de los espectadores, pero dentro de la cultura británica, la serie funcionó de forma más que evidente.

Invitamos a Diego Schoening a comprobar el poder del detergente Pegaso de Olimpo... Seguimos sin entender por qué Jero hace lo que hace. #LaOficinaMX pic.twitter.com/xfN0K8S24v — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) March 19, 2026

La adaptación estadounidense: empatía y exceso

La versión estadounidense, liderada por Steve Carell como Michael Scott, toma ese mismo punto de partida y lo transforma.

Michael Scott comparte muchas características con David Brent, pero introduce algunas diferencias claves: la necesidad de ser querido se vuelve genuina. En algunos momentos se muestra vulnerable y admirable a partes iguales. Conserva la característica de ser un jefe incompetente pero resulta ser un excelente vendedor. Estas características lo hacen capaz de generar empatía.

El humor en esta versión se construye desde:

El absurdo llevado al extremo.

La incomodidad suavizada por la empatía.

Personajes que evolucionan y generan vínculo.

La nueva "La Oficina": equilibrio cultural

La adaptación mexicana, "La Oficina", no copia, sino que dialoga con ambas versiones, añadiendo características propias que se comparten en Latinoamérica:

Jero: mucho ambiente para cualquier oficina #LaOficinaMx #AmazonPrimeMx #PrimeVideo pic.twitter.com/ew2FxGbnkD — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) March 21, 2026

Nepotismo

Viveza y astucia

Dinámicas laborales regionales

El protagonista, Jerónimo Ponce III (interpretado por Fernando Bonilla), representa:

Liderazgo inseguro disfrazado de cercanía

Autoridad cuestionada

Intentos fallidos de conexión

El resultado es una serie que reconoce que el humor no está solo en lo que ocurre, sino en cómo las personas reaccionan a lo que ocurre. La oficina se convierte en un microcosmos social latinoamericano.

Personajes: el espejo de lo cotidiano

En todas las versiones, hay un eje común: El jefe como motor del caos. El jefe no es solo un personaje, es un reflejo de cómo cada sociedad entiende la autoridad.

Además del protagonista, La Oficina destaca por su ecosistema de personajes:

El que sobrevive sin destacar

El que quiere brillar y falla

El observador silencioso

El generador de conflicto

No todo el elenco logra destacar en cuanto a sus actuaciones, a diferencia de sus contrapartes estadounidenses y británicas, aun así, en sus ocho episodios los secundarios por momentos brillan en situaciones tan alucinantes como creíbles en el ámbito cotidiano.

Pero acierta en lo importante: La comedia sigue estando en lo cotidiano.

#PrimeVideo #AmazonPrimeMx ♬ original sound - primevideomx @primevideomx Ahí está su modernidad... #LaOficinaMx

Sociología del humor: por qué nos reímos

Cada versión responde a su contexto cultural:

Versión británica: la risa desde la incomodidad social.

Versión estadounidense: del exceso emocional y la torpeza.

Versión mexicana: de la identificación (el "soy ese").

Sin embargo, todas coinciden en algo:

La oficina como espacio donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo, un lugar donde intentan encajar, fallan y vuelven a intentarlo.

El lenguaje clave: el falso documental

El formato falso documental, mockumentary, sigue siendo esencial:

Miradas a cámara

Silencios incómodos

Reacciones más importantes que acciones

Esto convierte al espectador en cómplice, no solo en observador.

#AmazonPrimeMx #PrimeVideo ♬ original sound - primevideomx @primevideomx Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. #LaOficinaMx

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Respeto al legado original

Humor como análisis social

Personajes reconocibles

Balance entre incomodidad y empatía

Aspectos discutibles

Comparación inevitable con versiones previas

Dependencia del elenco y su química

Veredicto: la risa como reflejo cultural

"La Oficina" confirma algo fundamental: El humor no es universal en su forma... pero sí en su fondo.

Todas las versiones comparten una idea central:

Reírnos de lo cotidiano

De lo incómodo

De lo imperfecto

Porque al final, lo que nos hace reír es exactamente lo que nos hace humanos.

Hemos leído todos sus comentarios y junto a Gaz Alazraki y Marcos Bucay les tenemos una noticia… #LaOficinaMX pic.twitter.com/3PzeZvTREE — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) April 6, 2026

¿Dónde verla?

La primer temporada está en Prime Video y cuenta con 8 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno.