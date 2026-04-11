Actores de Hollywood que interpretarían a El Chavo del Ocho, según la IA

Un usuario de redes compartió el video de una alfombra roja donde se presentan los actores de la película de "El Chavo del Ocho"; si Hollywood se encargara de hacer la historia, todo esto hecho con Inteligencia Artificial.
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En el clip publicado por "Gato Ficcion" se aprecia quienes serían sus actores favoritos para intrpretar a cada personaje.
La chilindrina sería interpretada por Anne Hathaway; Don Ramón sería Willen Defoe; Meryl Streep haría de "Doña Cleotilde, la bruja del 71"; mientras Jennifer Aniston sería "Doña Florinda".
No podía faltar el "Profesor Jirafales", que estaría a cargo de Pedro Pascal; Jack Black sería "Ñoño" y Tom Hanks sería "Jaimito el cartero".
Por último, los personajes estrella: "El Chavo del Ocho" estaría a cargo de Adam Sandler y Bad Bunny sería "Quico".
Como un recuerdo directo a la nostalgia, miles de personas que crecieron viendo a los personajes de Chespirito dejaron su opinión, pidiendo que algún día este "crossover" se haga realidad.
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