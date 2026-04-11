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Actores de Hollywood que interpretarían a El Chavo del Ocho, según la IA

  • Por Selene Mejía
11 de abril de 2026, 14:23
Los personjaes favoritos de los latinoamericanos interpretados por actores de Hollywood. (Foto: Oficial)

Los personjaes favoritos de los latinoamericanos interpretados por actores de Hollywood. (Foto: Oficial)

Un usuario de redes compartió el video de una alfombra roja donde se presentan los actores de la película de "El Chavo del Ocho"; si Hollywood se encargara de hacer la historia, todo esto hecho con Inteligencia Artificial. 

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En el clip publicado por "Gato Ficcion" se aprecia quienes serían sus actores favoritos para intrpretar a cada personaje. 

La chilindrina sería interpretada por Anne Hathaway; Don Ramón sería Willen Defoe; Meryl Streep haría de "Doña Cleotilde, la bruja del 71"; mientras Jennifer Aniston sería "Doña Florinda". 

No podía faltar el "Profesor Jirafales", que estaría a cargo de Pedro Pascal; Jack Black sería "Ñoño" y Tom Hanks sería "Jaimito el cartero". 

Por último, los personajes estrella: "El Chavo del Ocho" estaría a cargo de Adam Sandler y Bad Bunny sería "Quico". 

Como un recuerdo directo a la nostalgia, miles de personas que crecieron viendo a los personajes de Chespirito dejaron su opinión, pidiendo que algún día este "crossover" se haga realidad. 

MIRA: 

@gatoficcion Así se vería el cast de "The Dude from the Eight" la pelicula hecho Hollywood ¿Cuál casting te gustó más? ¿A quién cambiarías? Dale like y comparte esto con tu amigo que le encanta el Chavo del 8 #elchavodel8 #brasil #mexico #mexicanosenusa #estadosunidos #nostalgiacore #televisa #cine #movie @annehathaway @badbunny #badbunny ♬ original sound - gatoficcion

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