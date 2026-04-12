Un menor fallecido y un hombre herido tras caer vehículo en una hondonada

El vehículo cayó en una hondonada de aproximadamente 10 metros.
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Un fatal accidente de tránsito fue reportado este sábado 11 de abril en la colonia El Plan, ubicada en la zona 5 de Tejutla, en San Marcos.
En ese lugar, un vehículo de dos ruedas con un hombre y un menor a bordo, cayó a una hondonada de aproximadamente 10 metros por causas que aún no han sido establecidas.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron el llamado y tras llegar al lugar de los hechos, constataron que el menor ya no contaba con signos vitales.
Mientras, el adulto presentaba heridas, por lo que se le brindó atención prehospitalaria y tras ser estababilizado, fue trasladado a un centro asistencial.
Se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realizaran las diligencias de ley en el lugar, en donde quedó el cuerpo del menor.