Un menor fallecido y un hombre herido tras caer vehículo en una hondonada

EmergenciasCBMD | MENOR FALLECIDO ️



Dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta, incluido un menor, cayeron accidentalmente a una hondonada de aproximadamente 10 metros de profundidad, por causas que se desconocen, en la Colonia El Plan, zona 5 de Tejutla,… pic.twitter.com/CbBeV5tbhV