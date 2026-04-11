Así lucen los astronautas de Artemis II tras regresar de la Luna

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Millones alrededor del mundo celebran el regreso de los astronautas de la nave Orión, que forma parte de la misión Artemis II para sobrevolar la Luna.

La tripulación de la misión Artemis II, lanzada en abril de 2026, está formada por el comandante Reid Wiseman (NASA), el piloto Victor Glover (NASA), la especialista de misión Christina Koch (NASA) y el especialista de misión Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense).

Los cuatro astronautas fueron vitoreados tras amerizar cerca de las costas en San Diego, California, salir de la nave tomó a la marina y a especialistas de NASA una hora y 19 minutos.

Por un total de 10 días, los especialistas rodearon la luna, tomaron imágenes de la cara oscura y completaron su misión con éxito, pero regresar a casa es todo un reto tras haber experimentado cero gravedad.

Regresar a la Tierra tras vivir "flotando" hace que los viajeros espaciales enfrenten una difícil readaptación física, esto ocurre debido a la pérdida de masa muscular y densidad ósea, problemas de equilibrio (sistema vestibular) y desajustes cardiovasculares.

Experimentan dolor, mareos, desorientación y debilidad, requiriendo meses de rehabilitación para volver a caminar y funcionar bajo la gravedad, por ello deben pasar por una rehabilitación.

A través de la NASA, se aprecia los primeros momentos de los tripulantes tocando tierra, lucen sonrientes y solo se les ve sentados. Christina saludó a las cámaras que captaban su momento.

El mundo tiene los ojos en las personas que hicieron historia, convirtiéndose en la tripulación que más tiempo ha permanecido en la Luna.

PRIMERAS IMÁGENES DE LA TRIPULACIÓN

Foto: NASA.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.