Fuerte choque provoca incendio en la Roosevelt, víctimas quedan atrapadas (video)

Tres personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo posteriormente al choque.
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Durante la madrugada del domingo 12 de abril, el conductor de un vehículo perdió el control del volante al momento de circular sobre la Calzada Roosevelt, en la 1a. avenida, de la zona 7 en Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con Amilcar Montejo, director de comunicación de EMETRA, el vehículo circulaba a excesiva velocidad, lo que provocó que derrapara y posteriormente impactara contra los arriates viales y un poste.
Minutos después de quedar varado en la vía, el vehículo se incendió.
Los tres jóvenes a bordo de este transporte, quedaron atrapados luego del impacto. Bomberos Municipales se hicieron presentes para socorrerlos y trasladarlos de emergencia a un centro hospitalario.
El fuego fue mitigado y el vehículo quedó totalmente destruido.