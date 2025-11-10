Asamblea Nacional de Cabal: Roberto Arzú y Tres Kiebres se integran a la organización

-

El excandidato presidencial Edmond Mulet fue el gran ausente en la asamblea del partido político Cabal, que se celebró el domingo 9 de noviembre.

OTRAS NOTICIAS: En esta fase va el Corredor Interoceánico de Guatemala

El partido Cabal celebró su Asamblea Nacional Extraordinaria y con esto, se reportaron varios cambios a nivel de agrupación política de cara a las próximas elecciones generales, entre estos la salida de Edmond Mulet del Comité Ejecutivo Nacional.

Cabal fue fundado por el diplomático Mulet, quien compitió como candidato presidencial en las elecciones de 2023 y quedó en quinto lugar con el 8.48% de los votos. En el caso del Congreso, la agrupación reportó el ingreso de 18 legisladores.

Entre las últimas noticias que se tuvo de Mulet, está que fue nombrado titular de la revisión estratégica independiente de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana (Minusca), recomendada por el Consejo de Seguridad.

Edmond Mulet dirige la primera Asamblea Nacional de Cabal que se llevó a cabo en julio de 2022. (Foto: Cabal/Soy502)

Sin embargo, el diplomático cedió la batuta y pasó a manos del diputado Luis Aguirre, actual jefe de bloque, quien asumió la secretaría general de dicha agrupación.

Durante la Asamblea Ordinaria Nacional del Partido Político CABAL, el diputado Luis Aguirre, electo como Secretario General, expresó su firme compromiso de seguir trabajando por el bienestar del pueblo guatemalteco. pic.twitter.com/4oQUpPA1lg — Bancada CABAL (@Bancadacabal__) November 9, 2025

Roberto Arzú se incorpora

Roberto Arzú, quien en las Elecciones de 2019 quedó en quinto lugar de la elección presidencial con el 6.08% de los votos y cuya participación fue impedida en 2023 por acusaciones de incurrir en campaña electoral anticipada, se alzó con la Secretaría de Formación Política del partido.

Roberto Arzú en el escenario junto a dirigentes de la agrupación Cabal durante la Asamblea General. (Foto: Cabal/Soy502)

Además, el diputado Esduín Javier Javier, mejor conocido como Tres Kiebres, se incorporó a las filas de Cabal, pese a que fue electo por Cambio, agrupación fundada por Jorge Baldizón.

Otra modificación se reportó este lunes, con la salida del diputado Nery Rodas quien anunció que sale de la agrupación y renuncia a su afiliación partidaria:

"Haré mi camino de manera independiente", explicó el legislador.