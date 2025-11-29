Pasajeros resultan heridos tras asalto dentro de un bus en la zona 8

Al menos 10 personas fueron atendidas por crisis nerviosa en lo que se presume se trató de un asalto.
TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Claudia Pamela Rivas, quien fue reportada como desaparecida
Un incidente de violencia fue reportado la tarde de este sábado 29 de noviembre en el bulevar Liberación y 14 calle de la zona 8.
Los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque con arma blanca en el interior un bus urbano que se dirigía hacia la colonia Nimajuyú, zona 21.
Según informes preliminares, varios pasajeros resultaron heridos en el ataque.
Tres personas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica por laceraciones y heridas en diferentes partes del cuerpo.
Además, más de diez pasajeros que se encontraban en el interior del bus recibieron atención por crisis nerviosa debido a la conmoción causada por el incidente.
Las autoridades aún no han confirmado las causas exactas del ataque, pero se sospecha que podría tratarse de un asalto, según el reporte de los socorristas.