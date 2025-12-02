Dos menores fallecidos: Paseo a la playa termina en tragedia

-

Dos menores de edad fueron arrastrados por el alfaque durante un viaje familiar.

Lo que habría sido un viaje familiar para recordar con alegría se convirtió en momentos de angustia y desesperación luego que dos menores fueron arrastrados por el alfaque en Playa de Tulate, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

La familia de los menores salió de la aldea San Andrés Xecul Totonicapán a un viaje familiar a las playas de Retalhuleu. Por la tarde del recién pasado lunes, la fuerza del mar se lleva a 2 jóvenes mar adentro, al no poder salir de las olas la familia alerta a Bomberos Municipales Departamentales para pedir auxilio.

A su arribo, los bomberos realizaron la extracción de un cuerpo que se encontraba flotando sobre las aguas de la playa de Tulate. Tras confirmar que la persona de sexo masculino ya no presentaba signos vitales, dieron aviso a las autoridades competentes para las diligencias de ley.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales recuperaron el cuerpo de Miguel Alejandro Morales Cox de 14 años (Foto: ASONBOMD)

Identificaron al primer cuerpo cómo: Miguel Alejandro Morales Cox 14 años. Sin embargo, la otra persona aún no había sido encontrada.

Este martes 2 de diciembre, la Estación de San José La Máquina reanudó la búsqueda del otro menor.

Durante la jornada, los elementos lograron localizar el cuerpo sin vida de Pedro Eduardo Tuy Chanax, de 17 años, quien falleció por asfixia por sumersión.