La fanática de 79 años que acampa para comprar su boleto (video)

La fiebre por la Selección Nacional de fútbol de Guatemala ha desatado historias conmovedoras. Una de ellas es la de María Elena Ríos, una aficionada de 79 años que demostró su pasión por el deporte al dormir en la cola para conseguir un boleto.
OTRA NOTICIAS: Prepárate para disfrutar del Festival Navideño 2025 en la ciudad
María Elena Ríos, de 79 años, quien manifestó su gusto por el deporte, fue una de las aficionadas que durmió en el lugar para lograr obtener un boleto para el juego de la Selección Nacional.
"Feliz porque ya estoy dentro de la cola para poder comprar mi boleto", dijo muy emocionada.
Ríos llegó acompañada de su nieto, quien se tuvo que retirar por cuestiones laborales, por lo que ella se quedó haciendo la cola y cubriendo el espacio.
"Vamos a acompañar a la Selección, aunque no ganemos, pero esta vez creo que sí lo van a lograr los patojos", expresó Ríos.
Mira aquí el video:
Desde la madrugada del 31 de octubre, cientos de aficionados comenzaron a reunirse frente a las agencias bancarias autorizadas en las zonas 9 y 15 de la capital, con el propósito de asegurar su entrada a los últimos partidos de la Selección Nacional de Guatemala en las eliminatorias hacia el Mundial 2026.