¿Qué pasó con las estrellas de Full House y cómo lucen?

Full House (Tres por tres), la trama de un padre viudo con tres hijas ayudado por uno de sus cuñados y un amigo para criarlas, fue muy popular. Tuvo 192 episodios en 8 temporadas, de 1987 hasta 1995. Así lucen sus protagonistas.

Otras noticias: Esta fue la última publicación de Bob Saget antes de morir

Tras la muerte de Bob Saget muchos revivieron la afamada serie, sus protagonistas fueron Bob Saget (Danny Tanner), John Stamos (Jesse Katsopolis), Dave Coulier (Joey Gladstone), Candace Cameron (Donna Jo D. J. Tanner), Jodie Sweetin (Stephanie Tanner), Mary-Kate y Ashley Olsen (Michelle Tanner).

Estas son sus actuales vidas:

Bob Saget:

Bob Saget murió en su cuerto de hotel luego de una presentación. (Foto: Instagram)

Murió el el domingo 9 de enero mientras se hospedaba en un hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida, donde realizaba una serie de presentaciones. Tenía 65 años. Formó parte de Full House y Fuller House, esta segunda fue el reboot de Netflix. Realizó una última publicación previo a su muerte.

John Stamos

Es famoso por su papel del tío Jesse en Full House. (Foto: Instagram)

Fue el Tío Jesse en Full House, también participó en General Hospital como Blackie Parrish. Tuvo un papel en ER, estuvo en Fuller House, participó en varias películas para televisión, series de televisión, teatro, entre otros. Tuvo un papel invitado en la serie Friends, para el episodio The One with the Donor, emitido en 2003. Apareció en Glee y en Scream Queens, También participa en la serie de Disney Plus "Big Shot".

Dave Coulier

Dave Coulier (Foto: instagram)



Fue Joey en Full House, el actor de 62 años también es comediante en vivo, imitador, actor de doblaje y presentador de televisión. Dio su voz varias series de animación para televisión como Extreme Ghostbusters, The Real Ghostbusters, Slimer! and the Real Ghostbusters, Scooby and Scrappy-Doo o Teen Titans. Participó en Fuller House.

Es muy famoso por sus shows en vivo donde imita a celebridades y personajes de dibujos animados.

Candace Cameron

Candace. (Foto: Instagram)

La actriz estadounidense apareció en un episodio de Punky Brewster en (1985) antes de ser D.J. Tanner en Full House. Participó en varias películas para televisión y con temática navideña. Obtuvo protagónicos para películas de televisión, como Quién lo diría (1996), Ella gritó no (1996) o Un grito en la noche (1997). También fue parte de Fuller House.

Cameron tiene (45 años), es cristiana evangélica y está casada con Valeri Bure, un jugador profesional de hockey ruso. Tiene tres hijos: Natasha, Lev y Maksim.

Jodie Sweetin

Jodie Sweeting. (Foto: Oficial)



Sweetin vivió una niñez muy dura, sus padres eran adictos a las drogas y fueron encarcelados cuando la actriz tenía solo nueve meses de nacida. Su madre murió en prisión y la menor fue adoptada por sus tíos, cuando cumplió dos años.

Sweetin fue alentada por sus familiares para asistir a castings para comerciales y series de televisión. Tenía solo cinco años cuando inició en Full House como dulce Stephanie. Al fin de la serie Sweetin tenía 13 años y no conocía otra rutina más allá de los sets televisivos, esto fue muy duro para ella.

“Fue un gran cambio en mi vida... fue realmente una gran pérdida para mí. No supe cómo hacer el duelo”, indicó en una entrevista.

A los 15 años inició su adicción a la cocaína, el éxtasis y el alcohol, en 2010 casi pierde la custodia de su primera hija Zoie, nacida en 2008. Dos años después tuvo a Beatrix, se divorció en 3 ocasiones. Participó en "Small Bits of Happiness" (2008), "Redefining Love" (2009) y "Port City" (2009). Retomó su papel de Stephanie en Fuller House (2016).

Mary-Kate y Ashley Olsen

Mary-Kate y Ashley Olsen. (Foto: AFP)



La gemelas Olsen personificaron a Michelle desde los nueve meses de edad, en 1987, hasta el fin de la serie, en 1995. Sus padres establecieron Dualstar en el año 1993, empresa con la que produjeron varias películas para la televisión. Se hicieron millonarias con la venta de muñecas, CDs y todo alrededor de sus creaciones.

A los 18 años tomaron el control y convirtieron la empresa en Dualstar Entertainment Group, se hicieron diseñadoras y su empresa se centró en perfumería y ropa. Su fortuna es de unos 500 millones de dólares.

Mary-Kate desarrolló problemas de anorexia; diez años después dijo que se había sometido a una cirugía para modificarse las mejillas, mandíbula y nariz. En 2015 se casó con Olivier Sarkozy, hermanastro del expresidente francés Nicolas Sarkozy, se divorciaron el 17 de abril de 2020.

Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen, de 35 años llevan una vida de empresarias muy discreta, completamente alejadas del cine, la televisión y las redes sociales, Ambas rechazaron participar en Fuller House.