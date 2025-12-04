¿Qué paso con la leona que mató a un joven en un Zoológico en Brasil?

-

Tras la muerte del joven de 19 años por el ataque de una leona en un zoológico en Brasil, esta es la decisión que se tomó para la vida de la leona:

Luego que una leona atacara a un joven en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, las autoridades competentes iniciaron una investigación para esclarecer si se trataba de un accidente o de un suicidio.

La segunda hipótesis inició debido a que allegados del joven indicaron que sufría de severos problemas de salud mental y soñaba con ser un domador de leones.

Si bien, el establecimiento permanece cerrado, el impacto del hecho y la conmoción pública ha prevalecido los últimos días. Por el momento, el zoológico lleva a cabo una evaluación integral de seguridad, siempre aclarando que su prioridad inicial es el bienestar de la felina.

Joven brasileño que entró al recinto de la leona. (Foto: Captura de video de Redes Sociales)

Asimismo, indicaron que después del ataque, el equipo técnico activó un protocolo de seguimiento físico y emocional para determinar su estado ya que a felina presentó un alto nivel de estrés, algo esperable después de un episodio tan traumático, pero respondió bien a los controles iniciales.

Por parte de la administración del recito aclararon que la leona de 18 años está sana y que fuera del contexto en el que se enfrentó con el joven fallecido, no presenta comportamientos agresivos.

"Es importante reiterar que la eutanasia nunca fue considerada", expresaron. Por lo tanto se confirma que no se sacrificará a la felina.