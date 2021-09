¿Qué pasó con la muñeca que apareció sentada en una banca en un parque en San Marcos?

Hasta el momento, se desconoce quién es el propietario de la muñeca y si alguna vez la reclamará.

El recién pasado domingo 26 de septiembre, vecinos de San Lorenzo en San Marcos se alarmaron por la aparición de una muñeca de apariencia antigua, sentada en una banca en un parque en dicho lugar.

La muñeca tenía consigo una nota escrita en inglés con el siguiente mensajes: "This doll is not vintage, It is a reproduction. The dress is old" (Esta muñeca no es vintage, es una copia. El vestido es viejo).

Los pobladores indicaron a los medios locales que fue localizada luego de una falla eléctrica sucedida en el lugar. Lo cual aumentó la incertidumbre sobre su origen.

La muñeca provocó alarma entre los vecinos que fueron sorprendidos al verla en una banca. (Foto: Tv San José Río Hondo, San Lorenzo San Marcos)

El Misterio podría estar resuelto

Según algunos vecinos del lugar, la muñeca habría sido comprada en un negocio de artículos usados y quien la adquirió la dejó olvidada en la banca del parque.

De acuerdo con fuentes de la Municipalidad de San Lorezno, San Marcos, la muñeca fue guardada por un vecino, que indicó que la tendría en su poder hasta que aparezca el dueño.