¿Qué pasó con el piloto del tráiler que impactó contra pasarela?

El piloto está en el lugar y narró parte de lo ocurrido.
EN CONTEXTO: ¿Cuánto tiempo llevará retirar pasarela colapsada en Aguilar Batres?
Esta madrugada de sábado 18 de octubre, un accidente provocó el cierre completo de la Calzada Aguilar Batres y 37 calle, rumbo a la ciudad de Guatemala.
Un tráiler que llevaba un cilindro de grandes proporciones impactó contra una pasarela, en la parada del Transmetro conocida como "La parada del Javier".
Según comentó el piloto del tráiler, minutos antes de que transitara bajo la pasarela, un camión ya había pasado, y como también iba cargado topó y debilitó la estructura.
Cuando pasó él con el segundo tráiler, la pasarela colapsó.
El piloto se mantuvo en el lugar hasta el momento en que le autorizó movilizar el vehículo pesado.
Pero seguirá a la espera de lo que procede tras el incidente.