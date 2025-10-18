Versión Impresa
¿Qué pasó con el piloto del tráiler que impactó contra pasarela?

  • Por Jessica González
18 de octubre de 2025, 09:34
El piloto sigue en el lugar y narró parte de lo ocurrido. (Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

El piloto está en el lugar y narró parte de lo ocurrido.

EN CONTEXTO: ¿Cuánto tiempo llevará retirar pasarela colapsada en Aguilar Batres?

Esta madrugada de sábado 18 de octubre, un accidente provocó el cierre completo de la Calzada Aguilar Batres y 37 calle, rumbo a la ciudad de Guatemala.

Un tráiler que llevaba un cilindro de grandes proporciones impactó contra una pasarela, en la parada del Transmetro conocida como "La parada del Javier".

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
Según comentó el piloto del tráiler, minutos antes de que transitara bajo la pasarela, un camión ya había pasado, y como también iba cargado topó y debilitó la estructura.

Cuando pasó él con el segundo tráiler, la pasarela colapsó.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
El piloto se mantuvo en el lugar hasta el momento en que le autorizó movilizar el vehículo pesado. 

Pero seguirá a la espera de lo que procede tras el incidente.

