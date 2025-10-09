Derrumbe Km24: Paso vehicular continúa bloqueado por nuevos deslizamientos

-

Las condiciones climáticas y nuevos derrumbes han impedido avances en labores de limpieza y búsqueda.

Para este jueves 9 de octubre el paso vehicular sigue bloqueado en ambos sentidos sobre el kilómetro 24, carretera a El Salvador, según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

De acuerdo con autoridades hasta el momento se han retirado cerca de 250 camionadas de material, y al menos se han removido 1,500 metros cúbicos de tierra con el objetivo de liberar el paso vehicular y peatonal. Sin embargo, las condiciones climáticas han dificultado los avances de limpieza y búsqueda de la persona soterrada.

Sin fecha estimada para habilitar el paso

Aún no se tiene una fecha para la reapertura del paso, ya que el terreno continúa en evaluación y ha sido catalogado como zona de alto riesgo. Solo en la jornada del pasado miércoles se reportaron tres nuevos deslizamientos, lo que retrasó las labores limpieza y búsqueda, además, de los progresos obtenidos por el equipo canino en dos puntos de interés.

Durante la noche del miércoles, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) habilitó temporalmente el paso para vehículos de transporte pesado que permanecían varados desde el lunes. Sin embargo el tránsito peatonal continúa cerrado mientras se mantienen las operaciones de limpieza y rescate.

Las autoridades indicaron que el deslizamiento sigue activo y no recomiendan habilitar el paso vehicular ni peatonal en la zona afectada. "Continuamos coordinando las acciones de respuesta y evaluaciones geológicas necesarias para mitigar el riesgo y salvaguardar la vida de la población", señaló Conred en un comunicado.

Las autoridades recomiendan a la población a no ingresar al área, utilizar rutas alternas y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.