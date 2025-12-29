Momento en que juegos pirotécnicos explotan en una calle de Antigua (video)

Un hombre tenía a la venta varios juegos pirotécnicos en una carretilla, cuando en cuestión de segundos explotaron en plena calle.
El hecho se registró en la Plazuela de San Felipe de Jesús, de Antigua Guatemala, durante una actividad religiosa.
De acuerdo a las imágenes que han circulado en redes sociales, varios sujetos encendieron una ametralladora sin imaginar que el fuego alcanzaría a la carreta que estaba a la par.
Fue allí cuando todo explotó frente a varios autos estacionados.
Según los socorristas, una persona fue atendida por quemaduras leves, mientras que 3 vehículos quedaron dañados.