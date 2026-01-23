Pastores que regresaban de un congreso terminan muertos

La pareja de pastores no logró llegar a su destino.
OTRAS NOTICIAS: Fuga de reos: "El Soberbio", recapturado, insulta a jueza en plena audiencia (video)
Una pareja de esposos que regresaba de un congreso murió durante el trayecto.
Según las autoridades, en el paraje Xecajá, Totonicapán, el vehículo en el que se movilizaban los pastores cayó en un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad.
Los fallecidos fueron identificados como Marcos Jax y Anastacia Chic, pastores cristianos evangélicos, quienes regresaban de participar de un congreso de las Asambleas de Dios, realizado en la capital.
Vecinos indicaron que, tras percatarse del hecho, intentaron brindar auxilio; sin embargo, las víctimas murieron de manera inmediata por las heridas sufridas cuando el automóvil dio varias vueltas cuesta abajo.
Al lugar acudieron los Bomberos Municipales Departamentales de Totonicapán y personal de Santa Cruz del Quiché para atender el percance; sin embargo, ya nada pudieron hacer por la pareja.
Los cuerpos son velados en una iglesia de la localidad.