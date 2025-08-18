El Patín, más que un platillo es una herencia cultural

-

El patín es un platillo emblemático de la cultura zutujil, originario de Santiago Atitlán, que sigue deleitando paladares de generación en generación

Este plato destaca por su combinación de ingredientes tradicionales, donde la base es un recado hecho con tomate cocido y molido en piedra, acompañado de pescaditos secos y salados del lago Atitlán, junto con carne de res marinada en limón.

Rosa Ramírez, experta en esta tradición culinaria, explica que el Patín es un legado ancestral del pueblo zutujil.

La versión más representativa de este platillo es la de carne de cecina, que consiste en marinarla en limón desde el día anterior. Luego, el tomate y el chile se cocinan y se muelen en piedra hasta formar una salsa espesa y de sabor distintivo.

El patín sigue deleitando paladares de generación en generación. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Según relatos de los ancianos, el Patín era conocido como "la comida del viajero" o del trabajador que pasaba varios días en las fincas, ya que su preparación y conservación permitían que se mantuviera fresca durante largos períodos.

Dentro de sus ingredientes principales se encuentran el tomate, chile, hoja de mashán, sal, limón y peces pequeños, pero se ha diversificado con diferentes tipos de carne.

Forma de preparación:

En un sartén o comal poner a dorar a fuego bajo los pescaditos (o la carne que se ha elegido)

De forma opcional se puede agregar previamente un poco de aceite de oliva.

Deben dorarse por aproximadamente 10 minutos. Cuidar de no dorar demasiado porque se pondrán amargos.

En una olla colocar el tomate, cebolla, ajos y medio litro de agua.

También se le puede agregar chiltepe al gusto.

Poner a calentar hasta hervir y dejar por 15 minutos a fuego bajo.

Una vez cocida la mezcla de tomate, licuar.

La característica salsa se mezcla con trozos de carne y se envuelve en hojas de mashán para conservar su frescura. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)