La leyenda de Petrona y la serpiente: Así nació el baile más querido de Petén

La historia de La Chatona es un vibrante reflejo de la identidad Petenera y del legado de los campamentos chicleros. Esta tradición, declarada Patrimonio Cultural Intangible, nació en San Andrés, Petén, inspirada en Petrona, una cocinera mexicana conocida como la Tía Tona.

Desde los campamentos chicleros del municipio de San Andrés, el Baile de la Chatona se extendió a la cabecera departamental para reflejar la identidad petenera.

El personaje se inspiró en la cocinera de origen mexicano llamada Petrona, quien laboraba para los trabajadores que se internaban selva adentro.

Según la tradición oral, era una mujer alta, de carácter alegre, a quien le fascinaba el baile y animaba el ambiente a su alrededor.

En ocasiones sale acompañada por el Caballito. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

"Todos lo conocían como la Tía Tona, pero los niños no podían pronunciar bien su nombre y le decían Chía Tona", explicó el historiador Luis José Hernández.

Al fallecer la Tía Tona, a causa de una mordedura de serpiente venenosa, el silencio y la tristeza se apoderaron del campamento donde laboraba.

Sin embargo, su memoria prevaleció y nadie se imaginaba que protagonizaría una de las tradiciones más queridas en el norte de Guatemala.

Ha sido exhibida en muestras realizadas en el Castillo de Arismendi. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

"Después de su muerte, en la década de los 30, uno de los trabajadores decidió crear una muñeca de dos metros de alto para recordarla como la persona alegre que era", explicó el historiador Luis José Hernández.

En pocos años se volvió bastante popular en las fiestas y pasaron a conocerla como la Chatona al unificar el nombre.

"La tradición se extendió a otros municipios y en 2007 fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación", detalló Hernández.

Grupos de San Andrés, La Libertad y el municipio cabecera también mantienen la tradición. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

A la calle

La puesta en marcha de La Chatona demanda gran resistencia física del portador, al tener que moverse y girar con rapidez al ritmo de la banda de músicos.

Por lo regular, suele compartir escena con el Caballito, cuyo portador también lo acompaña durante el recorrido en desfiles y alrededor de la Isla de Flores.

Grupos de San Andrés, La Libertad, San Francisco y el municipio cabecera conservan la tradición, la cual resaltan durante sus fiestas patronales.

Lo sabías

La extracción de chicle o goma natural fue la actividad económica principal en Petén desde fines del siglo XIX. Esta industria marcó el desarrollo cultural y laboral del departamento, dando origen a tradiciones como La Chatona en los campamentos.

La tradición del baile de La Chatona, que incluye a la figura de El Caballito, fue reconocida oficialmente en 2007 como Patrimonio Cultural Intangible. El Ministerio de Cultura y Deportes lo hizo mediante el Acuerdo Ministerial Número 776-2007.