Subjefe de la Patrulla Fronteriza desmiente apertura de la frontera de EE. UU.

Autoridades estadounidenses alertan el riesgo de enviar a menores de edad con traficantes de personas.

En una transmisión en vivo difundida por la Embajada de los Estados Unidos en México y retransmitida para Centroamérica, Roberto B. Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, envió un mensaje a quienes consideran emprender un viaje irregular y alertó sobre la información falsa que circula en redes sociales.

En el mensaje, Domínguez pidió a las audiencias no dejarse influenciar por contenidos difundidos por traficantes de personas.

"Por favor, observen la información que les voy a dar, no se crean de los de los traficantes. Hay mucha desinformación que se está pasando por las redes sociales, como WhatsApp, Instagram y otros. Les puedo decir que hay muchos videos con desinformación. Son videos que son ya muy viejos", afirmó Domínguez.

Roberto B. Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. (Foto: Captura de pantalla / Soy502)

Reiteró que las afirmaciones de personas que aseguran la apertura de la frontera o la existencia de mecanismos de asilo automáticos para quienes se entregan a la autoridad migratoria son falsas.

"No se crean de esa información de que la frontera está abierta o que hay alguna una forma de asilo o algún apoyo para cruzar ilegal a los Estados Unidos", expresó el funcionario estadounidense.

Añadió que, contrario a estas versiones, "la frontera está más segura que nunca" y que cuentan con "mucho apoyo del Departamento de Guerra, de la Guardia Nacional y gobiernos de otros otras naciones" que ayudan a asegurar la frontera estadounidense.

Domínguez añadió que el fortalecimiento fronterizo incluye infraestructura, personal y tecnología y aseguró que actualmente "la frontera de los Estados Unidos está más segura que nunca".

En este contexto, insistió en que quienes intenten cruzar de manera irregular enfrentarán consecuencias severas.

"Hay consecuencias por cargos criminales, hay cargos administrativos, hay diferentes multas que se les puede aplicar y también puede ser deportado a su país", explicó el subjefe de la Patrulla Fronteriza, quien también señaló que la deportación podría darse incluso hacia un país distinto al de origen.

Domínguez también dedicó parte de su mensaje a advertir sobre el riesgo extremo para niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos migratorios irregulares.

"Otro mensaje muy clave que me gustaría informarles es que no entreguen a sus menores a estas organizaciones. Eso es muy peligroso, terminan siendo explotados o víctimas y eso lo vemos por la frontera", alertó el funcionario.

Afirmó que las redes de tráfico abandonan a los menores o los obligan a realizar trabajos ilícitos por lo tanto, "lo más seguro es no entregarlos a estas organizaciones", alertó.