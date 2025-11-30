Versión Impresa
Paty Cantú y Christian Vázquez celebraron su boda en la playa

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de noviembre de 2025, 08:33
La pareja dio el “sí, acepto” en una ceremonia íntima y elegante. (Foto: X)

La celebración estuvo llena de música, alegría y momentos emotivos.

La cantante y el actor mexicanos celebraron su lujosa boda en la playa y ya surgieron detalles del que describen como el mejor día de sus vidas.

Paty Cantú y Christian Vázquez llegaron al altar en la Riviera Nayarit el 29 de noviembre, acompañados por familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

Paty Cantú y Christian Vázquez celebraron su boda frente al mar. (Foto: Instagram)
Entre las primeras revelaciones destaca que la cantante lució tres vestidos de novia: uno verde y dos en tonos blancos.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Cantú y Vázquez se ubicaron en el centro de la pista para bailar su primer vals como esposos.

La cantante lució tres vestidos, incluyendo uno en color verde. (Foto: Instagram)
Dalílah Polanco captó el instante exacto en que una cascada de pirotecnia dorada rodeó a la pareja.

Crista Montes, hermana de Gala Montes, publicó una imagen a la orilla del mar donde se aprecia el elegante vestido verde que la artista eligió.

El menú destacó por su toque mexicano con sabores tradicionales. (Foto: Instagram)
Tampoco faltó un menú a la altura del evento. Paty y Christian apostaron por cocina tradicional mexicana con remolacha rostizados en puré, camote y hierbas. Para acompañar, ofrecieron tequila, whisky, ginebra y cerveza, y cerraron con una noche llena de sabor y alegría.

