Paty Cantú y Christian Vázquez celebraron su boda en la playa

La celebración estuvo llena de música, alegría y momentos emotivos.
La cantante y el actor mexicanos celebraron su lujosa boda en la playa y ya surgieron detalles del que describen como el mejor día de sus vidas.
Paty Cantú y Christian Vázquez llegaron al altar en la Riviera Nayarit el 29 de noviembre, acompañados por familiares, amigos y figuras del entretenimiento.
Entre las primeras revelaciones destaca que la cantante lució tres vestidos de novia: uno verde y dos en tonos blancos.
Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Cantú y Vázquez se ubicaron en el centro de la pista para bailar su primer vals como esposos.
Dalílah Polanco captó el instante exacto en que una cascada de pirotecnia dorada rodeó a la pareja.
Crista Montes, hermana de Gala Montes, publicó una imagen a la orilla del mar donde se aprecia el elegante vestido verde que la artista eligió.
Tampoco faltó un menú a la altura del evento. Paty y Christian apostaron por cocina tradicional mexicana con remolacha rostizados en puré, camote y hierbas. Para acompañar, ofrecieron tequila, whisky, ginebra y cerveza, y cerraron con una noche llena de sabor y alegría.