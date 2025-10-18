Paty Sirvent presenta a las nuevas Jeans y reaviva polémica

Paty Sirvent celebra tres décadas del grupo Jeans con una nueva generación de integrantes.
En medio de la controversia, Paty Sirvent sorprendió al público al presentar a las nuevas Jeans, un proyecto musical con el que celebra tres décadas del nacimiento del grupo original.
La cantante, ahora como mánager, lanzó oficialmente la nueva alineación esta semana con el sencillo Baila, interpretado por cuatro adolescentes cuyos nombres aún no han sido revelados.
El anuncio generó debate en redes, pues marca el regreso del nombre Jeans tras años de disputas legales con Bobo Producciones y las exintegrantes Angie Taddei, Melissa López, Regina Murguía y Karla Díaz, quienes continúan trabajando como JNS.
Sirvent aseguró que el Instituto Nacional del Derecho de Autor resolvió en 2021 la nulidad del registro del nombre Jeans que mantenía Bobo Producciones, devolviendo así la titularidad a su familia.
Con este respaldo, la artista busca reinterpretar la esencia del grupo, aunque la polémica por el uso del nombre sigue más viva que nunca.