Shakira relanzará "Hips Don’t Lie" junto a Ed Sheeran y Beéle

El lanzamiento promete llevar a los fans por un viaje musical a través de las diferentes etapas de su carrera.
La superestrella colombiana ha anunciado colaboraciones sorpresa como parte de una ambiciosa celebración musical de doble aniversario.
Shakira une su talento con Ed Sheeran y Beéle en una nueva versión de Hips don't lie, 20 años después de su lanzamiento original, acompañado de una orquesta de 14 músicos que aportan un toque fresco a la producción.
"La loba" lanzará un EP exclusivo para Spotify con el que le dará un toque moderno a sus temas más icónicos por los 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation.
El proyecto se estrena el 22 de octubre y no solo rememora su etapa inicial como artista con el álbum que la catapultó a nivel latinoamericano, sino que también busca conectar con nueva audiencia.