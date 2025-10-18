Versión Impresa
Shakira relanzará "Hips Don’t Lie" junto a Ed Sheeran y Beéle

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
18 de octubre de 2025, 10:50
Shakira celebra tres décadas de trayectoria con un ambicioso proyecto. (Foto: Instagram)

El lanzamiento promete llevar a los fans por un viaje musical a través de las diferentes etapas de su carrera.

La superestrella colombiana ha anunciado colaboraciones sorpresa como parte de una ambiciosa celebración musical de doble aniversario.

Shakira colabora con Ed Sheeran y Beéle en una nueva versión de "Hips Don’t Lie". (Foto: Instagram)
Shakira une su talento con Ed Sheeran y Beéle en una nueva versión de Hips don't lie, 20 años después de su lanzamiento original, acompañado de una orquesta de 14 músicos que aportan un toque fresco a la producción.

"La loba" lanzará un EP exclusivo para Spotify con el que le dará un toque moderno a sus temas más icónicos por los 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation.

Una orquesta de 14 músicos acompaña esta reinterpretación que mezcla nostalgia y modernidad. (Foto: Instagram)
El proyecto se estrena el 22 de octubre y no solo rememora su etapa inicial como artista con el álbum que la catapultó a nivel latinoamericano, sino que también busca conectar con nueva audiencia.

