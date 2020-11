Paula White, la asesora espiritual de Trump que se hizo viral

Paula White, asesora espiritual de Donald Trump, se volvió viral en las redes sociales luego que se difundiera un video en el que se ve realizando una apasionada oración para pedir por la victoria de Donald Trump.

Eran las últimas horas del 4 de noviembre y mientras el conteo de votos continuaba en Estados Unidos, Paula White dirigió un apasionado servicio de oración con la esperanza de inspirar a Donald Trump.

El momento quedó captado en un video que se ha vuelto viral en Twitter y ha sido visto por millones de personas. En el servicio de oración, White, quien es asesora espiritual de Donald Trump, afirma que se "han enviado ángeles desde África" y que ella escucha "un sonido de victoria, victoria, victoria".

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

White, durante su oración, también incluyó secciones en las que habló en lenguas.

¿Quién es Paula White?

Según detalla el medio HITC, Paula White-Cain es predicadora, autora, televangelista y asesora espiritual presidencial de Donald Trump. La participación de Paula White (su apellido de soltera es Furr), nacida en Tupelo, Mississippi, se encendió en 1984 cuando se convirtió al cristianismo después de una educación problemática en la que su padre se suicidó.

Paula afirmó que recibió una visión de Dios poco después de su conversión, según el libro de Shayne Lee y Phillip Luke Sinitiere, "Holy Mavericks: Evangelical Innovators and the Spiritual Marketplace", y supuestamente dijo: “El Señor me dio una visión que cada vez que abría la boca y declaró la Palabra del Señor, hubo una manifestación de Su Espíritu donde las personas fueron sanadas, liberadas o salvas ”.

QUE NO SE TE PASE:

En 1991, Paula White y su entonces esposo Randy White establecieron el Centro Cristiano de Tampa, que más tarde se convirtió en la Iglesia Internacional Sin Muros.

La participación de Paula en la iglesia, que se vio empañada por dificultades financieras, continuó hasta 2012. White también fue pastor principal en el Centro Cristiano New Destiny de Apopka en Florida entre 2014 y 2019.

Su relación con Trump

Donald Trump entró en contacto por primera vez con Paula White en 2002 después de que se puso habló con ella por teléfono. Después de este momento, Paula se convirtió en la ministra personal de Trump y el ahora presidente apareció en su programa de televisión religioso en varias ocasiones, según Newsweek.

Desde entonces, Paula White ha estado muy involucrada en la presidencia de Trump como presidenta de la Junta Asesora Evangélica de Trump y, en noviembre de 2019, Trump nombró a su asesora especial para la Iniciativa Fe y Oportunidades en la Oficina de Enlace Público.

*Con información de HITC