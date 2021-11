Paulina Rubio: “La mamá de Thalia no quería que fuéramos amigas”

En el Podcast conYordi Rosado, la Chica Dorada reveló la relación que tuvo con Thalia antes de pelearse. Dijo que eran grandes amigas, pero a la mamá de Thalia no le gustaba la amistad entre ellas.

Paulina Rubio reveló detalles de su pasado en Timbiriche y cómo surgió la enemistad con Thalia, a quien consideró una gran amiga por mucho tiempo antes que se pelearan.

Al conversar sobre la relación entre ambas cantantes, Paulina resaltó que ya no recuerda el origen exacto del conflicto.

“Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón, creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas”.

Paulina resaltó que esa amistad se vio opacada por varios temas propios de la edad, de la época que estaban viviendo, y lamentó la mentalidad que tenía la madre de Thalía.

“Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran, y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía ni María la del Barrio ni nada, era mi amiga”, recuerda.

Sin embargo, La Chica Dorada dijo que fue Yolanda Andrade quien la ayudó a reconciliarse con Thalia, por lo que empezaron a tener de nuevo contacto, que incluso podrían presentar algo juntas en un futuro no tan lejano.

“Lo que sí es que creo es que esas mancuernas son muy atractivas para un público y algo de eso estamos cocinando y lo vamos a presentar antes de navidad, quiero contarte con quién es, pero no en esta visita”. En este comentario no aclaró si sería algo con Alejandra Guzmán o Thalia.

Paulina también reconoció que nunca se peleó con Alejandra Guzmán por Erik Rubín, ya que aparentemente eran novios antes que el cantante se relacionara con la “Reina de Corazones”.