¡Vaya números! Kenneth Walker III fue nombrado el MVP del Super Bowl LX

Walker III se convirtió en el octavo corredor en ser el más valioso de un Super Bowl.

El corredor de los Seattle Seahawks, Kenneth Walker III, fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) del Super Bowl LX, en la victoria de los Halcones Marinos frente a los New England Patriots (29-13), en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la casa de los San Francisco 49ers.

The Super Bowl MVP himself pic.twitter.com/k9Wl7DkRhY — NFL (@NFL) February 9, 2026

Walker llevó la gran mayoría del peso de la ofensiva de los Seahawks y fue clave para desgastar a una defensiva de los Pats, que mantuvo por tres cuartos metido en el juego a su equipo.

En total, el running back registró 29 toques de balón: 27 intentos de acarreo para 135 yardas y 2 recepciones para 26 yardas, incluidos 6 acarreos explosivos, que son en los que se registran más de 10 yardas. Además, Walker se convirtió en el tercer jugador en la historia del Super Bowl con múltiples acarreos de 25 o más yardas.

Por si fuera poco, el egresado de Michigan State University se convirtió en el primer jugador salido de este equipo en conseguir un MVP, además de ser el octavo corredor en ganarse este honor, el primero desde el Super Bowl XXXII (Terrell Davis, de los Denver Broncos), hace 28 años.