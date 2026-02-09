Trump asegura que show no representa estándares de EE. UU.

-

El presidente estadounidense calificó el show como uno de los peores de la historia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó reacciones en redes sociales luego de publicar un mensaje crítico sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que presentó el cantante puertoriqueño Bad Bunny al que calificó como "uno de los peores de la historia".

A través de su cuenta oficial, el mandatario aseguró que la presentación "no tiene sentido" y que representa, a su criterio, "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos", señalando además que no refleja los estándares de éxito, creatividad o excelencia del país.

Trump indicó que el show no representa los estándares de EE. UU. (Imagen: captura de pantalla)

En su pronunciamiento, también cuestionó el contenido del espectáculo, afirmando que "nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo" y calificó el baile como "repugnante", especialmente para los niños que siguen el evento a nivel nacional e internacional.

Bad Bunny la rompe en el Super Bowl @soy_502 pic.twitter.com/bVn80voqJe — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 9, 2026

Trump agregó que el show fue "una bofetada en la cara" para el país, contrastándolo con lo que describió como logros económicos y financieros recientes en Estados Unidos.

Asimismo, criticó a la NFL, sugiriendo que la liga debería reemplazar su nueva regla de inicio, la cual también calificó de "ridícula".